Líder de grupo criminoso investigado por roubos a bancos é preso | A TARDE

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa responsável por ataques contra instituições financeiras e roubos a carros-fortes na região do recôncavo baiano foi preso, na quinta-feira, 15, em Lauro de Freitas, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).



O suspeito estava junto com um comparsa e com eles foram apreendidos um carro com placa adulterada e restrição de roubo, dois reboques roubados e uma motocicleta com sinais de adulteração.

Um dos flagranteados estava em liberdade provisória concedida pela Justiça. A dupla foi submetida aos exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Policiais da Coordenação de Crimes Contra Instituição Financeira do Deic e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) participaram da ação.