Líder de organização criminosa na Bahia é preso em Minas Gerais | A TARDE

Um suspeito de liderar uma organização criminosa na Bahia, o ‘Três de Ouros’ do Baralho do Crime, foi preso nesta segunda-feira, 25, no município de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais.

Ele foi localizado em uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e de Minas Gerais, no âmbito da Operação Argus. O homem é considerado um dos alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA), ele foi localizado

O ‘Três de Ouros’ do Baralho do Crime foi preso após um minucioso trabalho da inteligência e troca de informações entre a PC da Bahia e de Minas. Ao ser abordado pelas equipes, ele apresentou um documento de identidade falsificado, sendo conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu.

As investigações apontaram que o homem era líder de uma ramificação do grupo criminoso atuante na capital baiana e nas cidades de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Marcionílio Souza. Ele foi indiciado por associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas.

O homem passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado em Minas Gerais à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para o sistema prisional.

Essa foi à 35ª prisão da Operação Argus, deflagrada em 2021 para cumprimentos de mandados. Policiais da Agência de Inteligência e da Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e equipes do Setor de Inteligência da Coordenadoria de Operações Estratégicas da Polícia Civil de Minas Gerais participaram da ação.