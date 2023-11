Líder do BDM em Santo Antônio de Jesus morre em confronto com a PC | A TARDE

Um homem, identificado como Rafael Santos Silva, morreu na terça-feira, 28, após confronto com a Polícia Civil, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ele é apontado como líder da facção 'Bonde do Maluco' na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ação foi realizada no âmbito da Operação Paz e cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito. Ele resistiu à abordagem policial e efetuou disparos contra as equipes, mas foi atingido no revide. Rafael foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas, um tablete de maconha e cinco aparelhos celulares foram apreendidos na casa do suspeito e encaminhados à perícia.