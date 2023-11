líder do tráfico de Jaborandi é preso pela PM | A TARDE

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como liderança do trafício de drogas na cidade de Jaborandi, localizada a 907km de Salvador. Com ele foram apreendidas uma arma de fogo, drogas, munições, R$ 176 mil e vasto material para venda e acondicionamento de entorpecentes.

Os militares chegaram até o acusado após o compartilhamento de informações entre 16° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, a Cipe Cerrado e a 30ª CIPM. Guarnições da Cipe passaram a realizar rondas no bairro indicado como sendo o local de moradia do homem.

Durante o patrulhamento, as guarnições receberam denúncia sobre um imóvel de onde exalava forte cheiro, supostamente de entorpecentes. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem em um veículo, modelo Fiat Pálio, de cor branca, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura.

No veículo, foi encontrada vasta quantidade de drogas. Mais drogas foram localizadas na residência do abordado. Já no imóvel que era mantido pelo acusado, objeto da denúncia, foi encontrado um laboratório de refino de entorpecentes.

Foram apreendidos além do Pálio, R$ 6 mil em espécie; R$ 170 mil em cheques; um colete balístico; uma carabina calibre 22; 29 munições calibre 32; 34 munições calibre 22; 750 g de maconha; 390 g de crack; 9,3 kg de cocaína; 10,2 kg de pasta base de cocaína; 5,2 kg de ácido bórico; uma prensa hidráulica; dois telefones celulares; três cadernos de anotações sobre o tráfico; duas balanças eletrônicas e vasto material para refino, mistura e acondicionamento de entorpecentes.

