Líder do tráfico é transferido para Presídio de segurança máxima | A TARDE

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP-BA), e a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), através da Polícia Penal e Polícia Militar, realizaram na manhã desta quinta-feira, 29, a transferência de um homem apontado com liderança de uma organização criminosa da região da Chapada Diamantina, identificado pelas iniciais de R. S. A, 24 anos, para o Presídio Federal de Segurança Máxima.

A escolta do interno foi feita pela Polícia Penal e contou com o apoio de policiais militares do Batalhão de Choque.

Segundo a Seap, o preso em questão ingressou no sistema prisional por tráfico de drogas em março de 2022 no Conjunto Penal de Feira de Santana, transferido para o Conjunto Penal Masculino de Salvador em dezembro de 2023 e seguindo agora para o Presídio Federal de Segurança Máxima em outro Estado da Federação.

A transferência, autorizada pelo Judiciário, foi motivada após realização de um trabalho integrado entre SEAP e SSP onde foi detectado que o criminoso continuava orquestrando ataques violentos e homicídio contra rivais ligados ao tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina.

O procedimento foi exitoso e transcorreu dentro do planejado pelas forças policiais empregadas na ação.