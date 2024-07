Líder do tráfico em Camaçari é localizado escondido em Minas Gerais

'Ron Cachorrão' era apontado como líder do tráfico de drogas na RMS - Foto: Divulgação

Um dos mais perigosos criminosos do estado foi preso, na terça-feira , 25, pela Polícia Civil da Bahia. Ronivaldo da Silva Araújo, o 'Ron Cachorrão', foi localizado na cidade de Itajubá (MG), durante a Operação Narke 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Ele era o líder de uma organização criminosa do tráfico de drogas com atuação em Camaçari e Região Metropolitana de Salvador.

As investigações apontaram que Ron – integrante do Baralho do Crime desde 2018 – estava escondido no bairro Cruzeiro, na cidade mineira, e de lá continuava a demandar assassinatos e orientar comparsas. Mais de uma dezena de homicídios em Camaçari ocorreram a mando do traficante. A apuração do caso e a posterior captura do suspeito tiveram o auxílio da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas Gerais.

Durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 26, na Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o titular da pasta, Marcelo Werner, falou sobre a importância da captura e destacou o número de lideranças criminosas localizadas neste ano.

"Na data de ontem, um foragido da Justiça, responsáveis por homicídios e por tráfigo de drogas foi localizado pela Polícia Civil. Um trabalho de investigação da DENARC. E já são 12 pessoas, 12 cartas do baralho do crime que foram alcançadas somente do ano passado para cá. Somente esse ano, mais de 52 lideranças foram alcançadas nesse trabalho também, que é incessante, do enfrentamento das organizações criminosas do nosso estado", disse ao Portal A TARDE.

Durante o cumprimento do mandado, foi localizada também uma pequena quantidade de drogas, além de um caderno de anotações com a contabilidade do tráfico. O homem será recambiado para a Bahia.

Intensificação de investigações dá resultado

Também no âmbito da Operação Narke 2, um homem de 40 anos foi capturado em Vitória da Conquista. Investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido no bairro Cidade Maravilhosa, naquele município.

O suspeito já havia sido alvo da Operação Paz, deflagrada no último trimestre de 2023, mas não foi localizado naquela ocasião. Desde então, as equipes intensificaram as investigações, o que resultou em sua localização na terça-feira.