Lideranças de facções em Camaçari voltam ao Baralho do Crime; veja

Três homicidas foragidos da Justiça, que lideram facções com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na cidade de Camaçari, passam a integrar nesta quarta-feira, 27, o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

Veja quem são:

Marivan Elias da Silva, também conhecido como “Quila” ou “Kila” é o novo Valete de Paus. Condenado por tráfico de drogas, ele foi inserido pela segunda vez no Baralho, após a primeira passagem pela ferramenta em 2016, quando ocupava a carta Seis de Copas por homicídio qualificado. O seu mandado foi revogado pela Justiça em 2018.Outro que retorna ao Baralho, desta vez na carta Valete de Espadas, é João Ivan Oliveira Rodrigues, o “Meiquinho”. O criminoso foi inserido pela primeira vez na ferramenta em maio de 2020 e preso em junho do mesmo ano, quando ocupava a carta Ás de Ouros. Ele se entregou à Polícia 15 dias após ser inserido no Baralho do Crime.

“Quila/Kila” e “Meiquinho” possuem alto grau de periculosidade, sendo apontados como chefes do tráfico de drogas e envolvidos em práticas criminosas como homicídios, figurando como lideranças de facção criminosa.

A carta Dez de Ouros estampa a figura de Jonathan Santana Valverde, conhecido como “Dom” ou “Jonh”. Ele possui quatro mandados por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Informações que auxiliem na captura destes e de outros foragidos da Justiça podem ser enviadas através do número 181 ou pelo site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.

As ligações feitas para o 181 dispõem de dispositivo tecnológico que impede a identificação do número do denunciante e a sua localização, garantindo o sigilo total.