Linha Verde deve receber quase 480 mil carros entre Natal e Ano Novo | A TARDE

Aproximadamente 479.990 veículos devem transitar na BA-099, mais conhecida como Linha Verde, neste final de ano, entre os períodos do Natal e das festividades de Ano Novo. A previsão é da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a rodovia estadual e iniciou uma operação especial na última quinta-feira, 21, seguindo até o dia 2 de janeiro de 2024.

A expectativa da CLN é que a maior parte do movimento na rodovia ocorra nos períodos de ida e volta das festividades de Ano Novo, com um volume esperado de 45.215 veículos no dia 29 de dezembro, saindo de Salvador pela Linha Verde; com o retorno de 45.568 carros no primeiro dia de ano; e mais 45.518 mil veículos no dia 2 de janeiro.

O gerente de Operações da Concessionária Litoral Norte, Daniel Ovalhe, recomenda que os condutores redobrem os cuidados no trânsito a fim de realizar uma viagem tranquila e segura para todos que transitam nas rodovias.

“O período festivo de fim de ano é celebrado com alegria por muitas pessoas, por isso é fundamental se preparar, para que todos cheguem aos seus destinos em segurança. Para isso é imprescindível que os condutores estejam atentos, respeitem os limites de velocidade, mantenham distância de segurança do veículo à frente e observem as placas de sinalização da rodovia”, afirmou o representante da CLN.