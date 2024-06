Litoral da Bahia tem 44 praias impróprias ao banho no final de semana

A praia do Porto da Barra é uma das que estão impróprias ao banho, segundo o Inema - Foto: Reprodução | Melhores Destinos

O litoral baiano possui 44 praias impróprias para o banho neste fim de semana, segundo relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto do Meio-Ambiente e Recurso Hídricos (Inema). [Confira lista ao final da reportagem]



Segundo o Inema, os critérios adotados estão definidos na Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. “Adotou-se a Escherichia coli como indicador microbiológico, para avaliação da restrição. A E. coli é uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente”, diz o órgão, através de nota postada em seu site.



A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.



Além disso, ainda de acordo com o Inema, mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser considerada como “imprópria ao banho” quando ocorrerem circunstâncias que desaconselham a recreação de contato primário, como derramamento de óleo, extravasamento de esgoto, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou outros organismos, e surtos de doenças de veiculação hídrica.



Ainda segundo o órgão, no período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. “Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem”, explica o Inema.



Confira lista de praias impróprias ao banho



SALVADOR



- São Tomé de Paripe – Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia;

- Periperi – Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea;

- Penha – Em frente à barraca do Valença;

- Bogari – Em frente ao Colégio da PM;

- Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia;

- Pedra Furada – Atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira que dá acesso à praia;

- Boa Viagem – Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia;

- Canta Galo – Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul;

- Porto da Barra – Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso a praia;

- Santa Maria – Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital Espanhol, em frente à escada de acesso à praia;

- Farol da Barra – Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d’Ávila.;

- Rio Vermelho – Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência;

- Rio Vermelho – Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana;

- Amaralina – No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba;

- Amaralina – Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião;

- Pituba – Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba;

- Pituba – Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português);

- Armação – Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa;

- Boca do Rio – Em frente ao posto Salva Vidas;

- Corsário – Em frente ao posto Salva Vidas;

- Patamares – Em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe;

- Lagoa de Pituaçu – Em frente à entrada do estacionamento do parque;

- Itapuã – Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier;

- Itapuã – Em frente à Sereia de Itapuã;

- Lagoa de Abaete – Em frente à placa de fundação do parque.

BAÍA DE TODOS OS SANTOS – LITORAL SALVADOR

- Madre de Deus – Em frente à Câmara Municipal de Madre de Deus;

- Madre de Deus – Sob a ponte em Madre de Deus;

- Cabuçu – Em frente às barracas da Rua do Porto;

- Conceição de Salinas – Em frente à rampa de acesso à praia;

- Aratuba – Em frente à Barraca Maré Cheia, acesso pela rua principal do povoado;

- Barra Grande BTS – Ao lado do Cais de Barra Grande;

- Gameleira – Em frente à Cruz da Gameleira.

COSTA DO CACAU – LITORAL SUL



- Concha – Em frente às barracas de praia, próximo à desembocadura do Rio de Contas;

- Marciano – Próximo ao Bar Litrão;

- Malhado – Próximo à escultura da sereia;

- Cristo – Próximo à Barraca Point Conde Badaró;

- Sul – Em frente às barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus.

COSTA DO DENDÊ – LITORAL BAIXO SUL



- 2ª. Praia de Morro de São Paulo – Início da segunda praia.



COSTA DO DESCOBRIMENTO – LITORAL EXTREMO SUL



- Mucugê – Arraial d’Ajuda. Em frente às barracas de praia;

- Mundaí – Próximo à foz do Rio Mundaí.

COSTA DOS COQUEIROS – LITORAL NORTE



- Vilas do Atlântico – Trecho situado entre a Praia de Paquetá e Leblon;

- Buraquinho – A cerca de 200 m da foz do Rio Joanes;

- Rio Pojuca – Na Gamboa;

- Rio Pojuca – Na Barra;