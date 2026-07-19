Lotofácil: aposta de Salvador fatura R$ 407 mil em sorteio

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Um baiano de Salvador garantiu um prêmio superior a R$ 407 mil após acertar as 15 dezenas da Lotofácil, após sorteio realizado na noite de sexta-feira, 17.

Segundo a Caixa, a aposta vencedora foi registrada na Loteria da Graça, no bairro de mesmo nome, na capital baiana. O jogo foi feito na modalidade simples, com 15 números e uma única cota.

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O prêmio total garantido pelo apostador foi de R$ 407.776,92.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24.

Minas Gerais e São Paulo também tiraram a sorte grande

Além da aposta feita em Salvador, outras duas acertaram todas as dezenas sorteadas:

Uma de Uberlândia/MG, realizada por meio dos canais eletrônicos;

Uma de Santo André/SP, através de um bolão de nove cotas.

Segundo a Caixa, o próximo concurso da Lotofácil, previsto para este sábado (18), tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Outros ganhadores

O mesmo concurso ainda teve 654 apostas com 14 acertos. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 560,29, cada. Outros 13.726 bilhetes acertaram 13 números e levaram R$ 35.

Além destes, 129.076 apostas fizeram 12 acertos e ganharam R$ 14. Já outros 608.299 bilhetes atingiram 11 dezenas e receberão R$ 7.