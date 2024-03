Luiza Trajano fala sobre presença feminina em ambiente corporativo | A TARDE

Um evento sobre liderança e empreendedorismo feminino realizado nesta segunda-feira, 4, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador, contou com a participação de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil e atual presidente do Conselho do Magazine Luiza.



Na ocasião, Luiza falou sobre a construção de uma sociedade mais justa com equidade de gênero, o espaço nas empresas para o desenvolvimento profissional das mulheres e o fomento da presença feminina no ambiente corporativo.

"A guerra nunca teria cara de mulher. Se tivesse mais mulheres na política, com poder, eu garanto que entraríamos em acordo com muita coisa. A luta é que a gente possa equilibrar as coisas", enfatiza Luiza.

Contando sobre sua trajetória, Luiza ressaltou que seus estímulos profissionais vieram dos próprios familiares. De acordo com a empresária, ela cresceu em um ambiente onde as mulheres da família também trabalhavam.



"Eram quatro mulheres que começaram do nada e enfrentaram tudo, então para mim foi mais fácil. Eu venho de uma família onde o trabalho é muito importante. Ninguém vence sem trabalhar. Eu aprendi a escutar, aprendi a ser inteira no que eu estou fazendo, seja a pessoa mais simples, ela é a mais importante. Aprendi a achar que eu defino minha vida. Tem que ter coragem, fé e muito trabalho. A força é muito melhor quando a gente estamos juntos, se trabalha muito melhor quando junta os QIs", destaca.

Luiza também pontuou as necessidades do mundo atual para se conquistar espaços.

"O mundo mudou muito, se você for bom, você vai competir com muitos. Você tem que ser excelente. Tem que ser feliz, mas enquanto tiver empregado, tem que dar o melhor, tem que estar inovando, o mundo hoje exige o 'pra já'", reforça a empresária.

O evento foi realizado em homenagem ao Dia da Mulher | Foto: Divulgação

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o evento contou com a presença de cerca de 900 colaboradores do Banco Master, realizador do evento, e do Instituto Terra Firme.



Na ocasião, o Banco Master assinou um acordo para apoiar as ações do Grupo Mulheres do Brasil na construção de políticas públicas e pautas relativas ao protagonismo e valorização da mulher no Brasil.

"A gente só consegue avançar trocando experiências. Se a gente ficar ali na nossa caixinha achando que a gente não precisa de mais nada, não sai do lugar. A participação do Grupo Mulheres do Brasil serve para acrescentar na troca de experiências, mostrar novas oportunidades de negócios, novas formas de pensar na equidade de gênero e nos avanços das pautas. A gente consegue multiplicar ações e boas práticas, políticas públicas que são fundamentais para gente poder avançar", afirmou Flávia Lima, head de ESG do Banco Master.

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil nasceu em 2013, a partir da união de 40 mulheres que tinham o objetivo de engajar a sociedade na conquista de melhorias para o país. Atualmente, conta com mais de 120.000 integrantes do Brasil e do exterior, estão em 22 países ao redor do mundo, atuando através do protagonismo feminino para influenciar políticas públicas na construção de soluções concretas para os diversos problemas enfrentados pela sociedade.

Sobre o Instituto Terra Firme

O Instituto Terra Firme foi criado em 2023 com o compromisso de agir em questões sociais complexas como o combate à fome e à insegurança alimentar, além do estímulo à educação, empreendedorismo, esporte e cultura na Bahia. A organização também se dedica ao enfrentamento à violência contra as mulheres e a preservação da biodiversidade.



Sobre o Banco Master

Com nova gestão a partir de 2018, o Banco Master é uma instituição financeira completa que usa o digital para distribuir de forma eficiente serviços e produtos tradicionais de crédito. O Banco Master tem de atuação no varejo, com foco no cartão de benefícios consignado, o Credcesta; serviços, como fechamento de câmbio pronto, com atuação em pessoa física e jurídica, o will bank, com um ecossistema digital completo, e a Kovr, com soluções de seguros.