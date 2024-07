Lula contribuiu para "expulsar os negacionistas", diz Jerônimo

Jerônimo celebrou a parceria do governo baiano com o presidente Lula - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues celebrou a presença do presidente Lula na Bahia e destacou a importância do 2 de Julho para a libertação do Brasil. Jerônimo lembrou que a luta pela independência em território baiano consolidou a libertação do Brasil e fez um paralelo com o terceiro mandato do presidente.

"O senhor voltou e está devolvendo a nós no Brasil a chance única de fazermos a nossa história. Amanhã celebraremos 201 anos da Independência do Brasil na Bahia. O 7 de setembro continuamos celebrando, mas, como o senhor diz, foi de um jeito pró-forma, combinado, o 2 de Julho não, 2 de Julho foi luta", disse o governador ao presidente.

"Foi luta para expulsar aqueles que queriam dominar a gente e o senhor contribuiu muito, não para expulsar holandeses e portugueses, mas para expulsar os negacionistas", completou Jerônimo.