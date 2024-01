Lula nomeia novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou neste sábado, 23,um novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Luís Carlos Gomes Carneiro Filho, 42 anos, assume o posto depois de atuar por 13 anos no Ministério Público do Trabalho (MPT).

Luís Carlos Gomes ocupará a vaga destinada ao MPT, órgão no qual teve funções de destaque, como a chefia da regional baiana por três mandatos consecutivos, de 2017 a setembro deste ano.

Segundo o MPT, Luís Carlos Gomes já havia disputado uma eleição entre membros do ministério e encabeçou a lista sêxtupla de candidatos à vaga.

Na votação entre os desembargadores, Luís Carneiro teve votação unânime e voltou a figurar como o mais votado na lista tríplice encaminhada à apreciação da Presidência da República.

Luís Carlos Gomes nasceu em 1º de junho de 1981, em Recife (PE). É formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Em 2010 foi aprovado em concurso para a Advocacia Geral da União, onde permaneceu por quatro anos, para depois fazer concurso e ingressar no MPT.

Em 2017, assumiu o mandato de dois anos na chefia do MPT na Bahia, sendo reconduzido por duas vezes, cargo que exerceu até setembro de 2023.