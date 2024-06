Lula remove embaixador brasileiro de Israel e transfere para Suíça | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), removeu oficialmente o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, e o transferiu para Genebra, na Suíça. De acordo com a CNN Brasil, A decisão foi publicada no diário oficial desta quarta-feira, 29.



Meyer havia retornado a Israel na sexta-feira, 24, depois de quase três meses fora do país. Ele assumirá uma missão permanente com o nome Conferência do Desarmamento, que ocorre em Genebra.



Em fevereiro, o embaixador passou por um momento de constrangimento ao ser chamado pelo chanceler israelense, Israel Katz, ao Museu do Holocausto para ouvir queixas públicas sobre uma fala de Lula, em que o presidente comparou as ações de Israel contra Gaza às ações de Hitler contra os judeus.



No local, Meyer também ouviu que o presidente brasileiro era uma “persona non grata” no país. O governo brasileiro entendeu como “inaceitável” o comportamento de Katz.

