Mãe de bebê morto em Madre de Deus é considerada foragida da justiça

Gabriela Gomes Barreto, 18 anos, mãe do bebê de oito meses que morreu com sinais de violência física e sexual, na tarde do último sábado, 12, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já é considerada pela justiça como foragida, após ter o pedido de prisão decretado na última terça-feira, 15, pela Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o mandado já se tornou público, devido ao prazo que ela deveria ter se apresentado na delegacia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o delegado Ítalo Mello revelou que Gabriela teria tentado fugir nesta quinta-feira, 17, pela Rodoviária de Salvador, no entanto, não conseguiu e segue "escondida" na capital baiana, acobertada pela avó e prima. Além disso, a Polícia Civil já tem uma suspeita do local e está em operação para capturá-la, para realizar a prisão.

O mandado de prisão de Gabriela é válido até 2053, que, conforme o delegado responsável, não dá opção da mãe do bebê se manter escondida por muito tempo.

Na foto, avó de Gabriela, identificada como Rosana | Foto: Divulgação

O bebê identificado como Gael Gomes dos Santos, morreu no Hospital Milton Bahia Ribeiro, em Madre de Deus. A criança tinha sinais de violência física e sexual, que foram cometidas na cidade de São Francisco do Conde, também na RMS.

O padrasto da vítima, Milton José dos Santos Júnior, tem 22 anos e foi preso pelo crime na terça-feira, 15. O acusado foi preso em São Francisco do Conde, onde passou por audiência de custódia e, na manhã desta quinta-feira, 17, foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador.

O corpo de Gael foi sepultado na segunda-feira, 14, na cidade de Santo Estevão. Foi constatado que o bebê de oito meses foi estuprado e teve fratura em um dos pés, além de escoriações pelo corpo.

Veja o mandado expedido, público, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).