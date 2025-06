Mãe é presa suspeita de estuprar e matar a filha de 3 anos

Mulher foi presa por policiais militares da 86ª CIPM Riachão das Neves - Foto: Reprodução Portal do Cerrado

Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 86ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Riachão das Neves) localizaram e prenderam, nesta quarta-feira, 18, uma mulher, de 35 anos, suspeita de estuprar e matar a filha, de 3 anos, em janeiro de 2022, no povoado Vila São Pedro, na zona rural de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia.

A mulher, que era considerada foragida da Justiça, estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Formosa do Rio Preto, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em razão de condenação definitiva a 24 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente fechado pelo crime de estupro de vulnerável e omissão.

Ela estava escondida no Povoado São Pedro, zona rural de Formosa do Rio Preto e foi localizada após denúncias. A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foi formalizado o cumprimento da ordem judicial.

O crime

A menina deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, no dia 3 de janeiro daquele ano, com febre e sinais de infecção grave e morreu no mesmo dia.

Exames periciais do Instituto Médico Legal de Barreiras confirmaram que a criança havia sido vítima de abuso sexual e apontaram lesões graves na região anorretal, no intestino e nos pulmões. À época do crime, o delegado Joaquim Rodrigues, responsável pelas investigações iniciais na Delegacia de Luís Eduardo Magalhães, revelou que o estupro provocou uma embolia pulmonar causada por lesões internas no baço, fígado e pulmão.

Os exames apontaram também que o crime havia sido praticado 15 dias antes da garotinha ser levada a uma unidade de saúde. E, durante todo esse tempo, a mulher manteve a filha em casa agonizando.

O inquérito foi concluído pelo o delegado de Formosa do Rio Preto Arnaldo Alves do Monte. Em depoimento, o médico legista que realizou a necropsia afirmou que, se a menina tivesse sido levada dias antes ao médico, teria chances de sobreviver.

O pai da menina também foi sentenciado por estupro de vulnerável com violência real. Ele foi preso ainda em janeiro de 2022, no cemitério de Formosa do Rio Preto, logo após o sepultamento da filha. O casal perdeu a guarda dos outros quatro filhos. As crianças estão sob responsabilidade de uma tia e sendo acompanhados por agentes do Conselho Tutelar e de uma psicóloga.

Após o cumprimento da prisão, a mulher foi levada à Central de Flagrantes e, em seguida, encaminhada ao Conjunto Penal de Barreiras, onde começará a cumprir a pena em regime fechado.