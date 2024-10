Maior evento tecnológico do país chega a Salvador

Os maiores especialistas da engenharia e tecnologia voltam a e reunir em Salvador. - Foto: Divulgação | CREA-BA

A partir da próxima segunda-feira, 7, Salvador recebe a 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA). Com expectativa de reunir mais de cinco mil participantes de todo o país no Centro de Convenções, o evento retorna à capital baiana após 24 anos.

A SOEA é promovida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA), com patrocínio da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua).



Essa será a quinta vez que Salvador sedia a SOEA, que é o maior evento nacional da área tecnológica, realizado desde 1940. A primeira vez que a Semana ocorreu em solo baiano foi em 1949.



Para o presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, a 79ª SOEA chega em um momento no qual se torna cada vez mais urgente discutir o futuro das cidades e do planeta. “O impacto das mudanças climáticas está diante de nós, como vimos recentemente nos eventos climáticos extremos no sul do Brasil e nas queimadas que afetam tantas cidades brasileiras. Na SOEA, teremos a oportunidade de discutir a respeito dos desafios que nos aguardam nos próximos anos”, destaca Carqueija.

A abertura oficial do evento será realizada no dia 7 de outubro, às 19h, no Auditório Chapada Diamantina, com uma palestra magna conduzida por profissionais renomados e abordará os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável no Brasil.

A programação segue até o dia 10, com uma série de painéis temáticos, sessões técnicas e debates que irão explorar as últimas tendências tecnológicas e questões regionais, destacando a relevância de Salvador e do Nordeste no cenário nacional.

No dia 8, destaque para a sessão "Veículos Elétricos: Tecnologia, Sustentabilidade e Mobilidade", que irá abordar temas como a eletrificação de frotas e o carregamento de veículos elétricos em condomínios, com especialistas renomados para discutir o futuro da mobilidade sustentável no estado.

Paralelamente, acontece a sessão "Portos e Ferrovias x Logística," que abordará a integração dos modais de transporte e sua importância para o desenvolvimento econômico do estado, com palestrantes especialistas na área de logística e infraestrutura.

Durante a SOEA 2024, as emissões de carbono geradas pelo evento serão calculadas e neutralizadas através de créditos de carbonos certificados, provenientes de projetos globais que cumprem padrões de sustentabilidade, garantindo que o CO2 emitido seja compensado com ações que têm impacto positivo real no meio ambiente, resultando em um evento Carbono Neutro.



A SOEA 2024 também conta com patrocinadores importantes, como Caixa Econômica Federal, Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), CredCrea - Cooperativa Ailos, Senar-BA, Unifacs e Águia Branca.