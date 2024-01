Mais 13 cidades da Bahia já podem obter antena parabólica digital | A TARDE

A população de mais 13 cidades da Bahia, entre elas, Jequié, Barreiras, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Valença, já podem se cadastrar para receber a nova antena parabólica digital, através do site Siga Antenado.

As cidades da Bahia que estão com agendamento aberto na nova fase são Barreiras, Cairu, Cruz das Almas, Itabela, Itamaraju, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Prado, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Una e Valença.



O agendamento é feito através do site e é preciso seguir alguns requisitos, como fazer parte do programa social do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma antena parabólica tradicional instalada na residência e funcionando.

O agendamento e instalação do kit na residência é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital, é necessário entrar em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado, pelo número 0800 729 2402 ou o site Siga Antenado. No momento do atendimento, será necessário informar o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

A substituição é necessária, pois, em breve, as parabólicas convencionais deixarão de funcionar. O risco da interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada é um dos problemas. Como o sinal 5G é transmitido na mesma frequência da antena parabólica tradicional, podem ocorrer chuviscos, chiados e imagem pode travar ou ser interrompida.

Pessoas que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir TV, como antena espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna ou TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.