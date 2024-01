"Mais de 1 mil ambulantes trabalhando", comemora Tinoco | A TARDE

O secretário de Ordem Pública de Salvador (Semop), Alexandre Tinoco, comemorou o sucesso do novo sistema de cadastro da Prefeitura de Salvador.



"É um planejamento que a gente começou desde o final do Carnaval do ano passado. A Festa do Bonfim está contemplada entre os eventos credenciados através do novo sistema em setembro, a lista final já saiu em novembro. Então, as pessoas que estão trabalhando aqui são mais de 1.020 ambulantes trabalhando em todo o percurso", disse ao Portal A TARDE, durante a Lavagem do Bonfim, na manhã desta quinta-feira, 11.

O gestor da pasta ainda salientou sobre a importância da organização nesse processo para não prejudicar a segurança do evento. "Tem alguns ambulantes que já estão aqui desde a terça-feira. Então, a gente vai ordenando, trazendo fluidez ao circuito, evitando que eles ocupem, por exemplo, as rotas de fuga, o percurso mesmo, principalmente naqueles pontos onde estreita um pouco mais. Então, é para dar mais segurança a quem vem caminhar, professar sua fé, a quem está trabalhando, ao turista e ao soteropolitano que está aqui hoje".

Segundo Tinoco, o novo sistema também já englobou as outras festas populares da Bahia, incluindo a maior de todas, o Carnaval. "Esse novo sistema credenciou as seis principais festas populares de Salvador. Começamos com o Festival da Virada, agora estamos no Bom Fim. Teremos Itapuã, Iemanjá, o pré-carnaval, que aí pega o Furdunço, Fuzuê e o Pipoco, e por fim o Carnaval. Toda essa equipe que vai trabalhar dando apoio, que é um ambulante, é um importante apoio às pessoas que estão ali trabalhando e curtindo nessas festas populares".

O novo sistema é baseado em uma espécie de ranqueamento que leva em conta alguns critérios. "O morador de Salvador tinha uma pontuação maior, já saía na frente com três pontos. Ser mãe solo era uma forma de pontuar, aposentado ou idoso era outra forma de pontuar. Aqueles que tomaram um curso feito que diziam o respeito", exemplifiquei.