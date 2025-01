Mais de 120 toneladas de resíduos são arrecadadas na RMS

Ao todo, os três projetos beneficiaram 5.538 pessoas direta e indiretamente. - Foto: Divulgação

Mais de 123 toneladas de resíduos foram arrecadadas durante o ano de 2024 pelos projetos So+Ma Vantagens e Plastitroque, patrocinados pela Braskem e realizados em Camaçari, Candeias e Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao longo do ano, 37 edições das Oficinas de Educação Ambiental foram realizadas, despertando em 1.862 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas e da Rede SESI Bahia de Educação em Salvador, Camaçari e Candeias o conceito de economia circular e a importância da reciclagem. Ao todo, os três projetos beneficiaram 5.538 pessoas direta e indiretamente.

Em 2024, a iniciativa foi responsável pela arrecadação de 120,5 toneladas de resíduos. O projeto contribuiu para que 8,5 milhões de litros de água e 328,6 mil KWh de energia elétrica fossem economizados, 1.965 árvores salvas e, com o resgate dos pontos, os participantes economizaram R$ 25,2 mil, de acordo com a startup So+ma.

Outra iniciativa que incentiva a reciclagem é o Plastitroque, que em 2024 arrecadou 3,3 toneladas de resíduos plásticos. Com o projeto, o participante pode trocar resíduos plásticos por moedas fictícias chamadas de Plasticoins, que dão direito a converter por alimentos e itens de higiene.

No ano passado, as ações foram realizadas em maio e junho, em Candeias; e em setembro, na cidade de Dias d’Ávila. Ao todo, o projeto beneficiou 1.232 pessoas direta e indiretamente; além de distribuir 2,4 toneladas de alimentos e 4.601 produtos diversos. Todo o resíduo arrecadado durante a ação foi destinado para a cooperativa parceira da Braskem no programa, a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), gerando uma renda extra para os cooperados.