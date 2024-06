Mais de 1,88 mil veículos elétricos e híbridos foram vendidos na Bahia

As vendas mensais deste segmento seguem crescendo no estado - Foto: Divulgação

As vendas mensais deste segmento seguem crescendo no estado | Foto: Divulgação

As vendas dos chamados veículos leves eletrificados – elétricos e híbridos – na Bahia já somam 1.885, nos primeiros cinco meses de 2024. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Deste total, 62% (1.186) foram emplacados em Salvador e 38% (699) no interior. As vendas mensais deste segmento seguem crescendo no estado e atingiram 409 somente em maio, representando 3% do mercado nacional.

De acordo com a empresa, os híbridos (HEV e PHEV), que misturam motor elétrico e motor a combustão, continuam os mais vendidos, e representaram 55% dos emplacamentos de eletrificados na Bahia entre janeiro e maio. Um dos destaques de venda no país nesta categoria é o SUV Haval H6, da GWM. Seu consumo urbano pode chegar a 22 Km com um litro de gasolina, no caso do PHEV. O motor a combustão funciona como um gerador na maior parte do tempo, e o carro é tracionado quase que exclusivamente pelo motor elétrico. O valor do Haval H6 parte de R$ 214 mil.

“O crescimento registrado mês a mês nas vendas dos veículos eletrificados está atrelado diretamente ao maior conhecimento da população sobre os avanços proporcionados pelos veículos híbridos e elétricos”, afirmou Mário Sérgio Callegaro, diretor da Morena GWM, que distribui a marca na Bahia e conta com uma concessionária em Salvador, na Avenida Paralela, e um Centro de Distribuição, na Avenida Luís Eduardo Magalhães. Ele destacou que, além do custo benefício dos veículos, diversos outros itens têm atraído os consumidores, como conforto, alta tecnologia, segurança, além do design arrojado. A GWM conta ainda com o 100% elétrico Ora 03, vendido a partir de R$150 mil e que possui autonomia de 232 km com uma carga de eletricidade.

Na Renault, o destaque entre os elétricos é o Kwid E-Tech, com até 298 km de autonomia com uma carga. Para ter o veículo e deixar de gastar dinheiro com combustível, o consumidor desembolsa a partir de R$ 99.990. Segundo a empresa, a economia por km rodado pode ser 7 vezes mais barato que os carros à combustão. A marca ainda oferece um outro 100% elétrico: o Megane E-Tech, com autonomia de 337 km.

Segundo Edson Figueiredo, diretor comercial da Brune Veículos, concessionária da Renault em Salvador, além dos benefícios e avanços tecnológicos dos modelos, os consumidores também são atraídos pela isenção, na Bahia, de pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos de até R$ 300 mil. “É, sem dúvidas, mais um grande estímulo para a indústria de veículos sustentáveis”, afirmou.

Um a cada quatro brasileiros já considera a compra de um veículo elétrico, segundo um levantamento da Bain & Company. Enquanto cresce o interesse pelos novos modelos, o mercado local se adapta com agilidade: uma estimativa da ABVE aponta que o número de eletropostos deve triplicar até 2025, chegando a 10 mil no país.