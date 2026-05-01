Mais de 20 cidades da Bahia ficarão sem água; saiba quais

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A água foi suspensa em algumas regiões - Foto: Ilustrativa | Freepik

O abastecimento de água será interrompido em 25 municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira, 5, devido a uma parada programada no sistema Sisal/Pedras Altas. A suspensão começa às 5h e a previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da tarde.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a interrupção é necessária para a realização de manutenção preventiva e instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento.

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Cidades afetadas

Ao todo, 16 municípios terão o fornecimento suspenso:

Capim Grosso

Quixabeira

São José do Jacuípe

Várzea da Roça

Mairi

Várzea do Poço

Capela do Alto Alegre

Pintadas

Riachão do Jacuípe

Valente

São Domingos

Nova Fátima

Gavião

Pé de Serra

Ichu

Candeal

Além disso, localidades em outros municípios também serão afetadas:

Junco e Novo Paraíso (Jacobina)

Gonçalo (Caém)

Pereira, Nova Campina, Sisalândia e Barreirinho (Santaluz)

Riacho da Onça (Queimadas)

Almas, Ipueirinha e São Roque (Conceição do Coité)

Peões (Retirolândia)

Bonfim de Ipirá e Alto Alegre (Ipirá)

São Nicolau e Tomba (Santa Bárbara e Tanquinho)

Retorno gradual

Segundo a Embasa, após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma progressiva. A normalização completa pode levar até 48 horas, especialmente em áreas mais altas ou distantes da rede principal.

A empresa orienta que os moradores armazenem água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante o período da interrupção. Imóveis que possuem reservatórios adequados podem não sentir os efeitos da suspensão.