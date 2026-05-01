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Mais de 20 cidades da Bahia ficarão sem água; saiba quais

Embasa orienta que moradores armazenem água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante

Leilane Teixeira
Por

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A água foi suspensa em algumas regiões
A água foi suspensa em algumas regiões - Foto: Ilustrativa | Freepik

O abastecimento de água será interrompido em 25 municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira, 5, devido a uma parada programada no sistema Sisal/Pedras Altas. A suspensão começa às 5h e a previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da tarde.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a interrupção é necessária para a realização de manutenção preventiva e instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento.

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Cidades afetadas

Ao todo, 16 municípios terão o fornecimento suspenso:

  • Capim Grosso
  • Quixabeira
  • São José do Jacuípe
  • Várzea da Roça
  • Mairi
  • Várzea do Poço
  • Capela do Alto Alegre
  • Pintadas
  • Riachão do Jacuípe
  • Valente
  • São Domingos
  • Nova Fátima
  • Gavião
  • Pé de Serra
  • Ichu
  • Candeal

Além disso, localidades em outros municípios também serão afetadas:

  • Junco e Novo Paraíso (Jacobina)
  • Gonçalo (Caém)
  • Pereira, Nova Campina, Sisalândia e Barreirinho (Santaluz)
  • Riacho da Onça (Queimadas)
  • Almas, Ipueirinha e São Roque (Conceição do Coité)
  • Peões (Retirolândia)
  • Bonfim de Ipirá e Alto Alegre (Ipirá)
  • São Nicolau e Tomba (Santa Bárbara e Tanquinho)

Retorno gradual

Segundo a Embasa, após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma progressiva. A normalização completa pode levar até 48 horas, especialmente em áreas mais altas ou distantes da rede principal.

A empresa orienta que os moradores armazenem água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante o período da interrupção. Imóveis que possuem reservatórios adequados podem não sentir os efeitos da suspensão.

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Tags:

água Bahia Embasa

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