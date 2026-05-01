ATENÇÃO
Mais de 20 cidades da Bahia ficarão sem água; saiba quais
Embasa orienta que moradores armazenem água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante
O abastecimento de água será interrompido em 25 municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira, 5, devido a uma parada programada no sistema Sisal/Pedras Altas. A suspensão começa às 5h e a previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da tarde.
De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a interrupção é necessária para a realização de manutenção preventiva e instalação de novos equipamentos no sistema de abastecimento.
Cidades afetadas
Ao todo, 16 municípios terão o fornecimento suspenso:
- Capim Grosso
- Quixabeira
- São José do Jacuípe
- Várzea da Roça
- Mairi
- Várzea do Poço
- Capela do Alto Alegre
- Pintadas
- Riachão do Jacuípe
- Valente
- São Domingos
- Nova Fátima
- Gavião
- Pé de Serra
- Ichu
- Candeal
Além disso, localidades em outros municípios também serão afetadas:
- Junco e Novo Paraíso (Jacobina)
- Gonçalo (Caém)
- Pereira, Nova Campina, Sisalândia e Barreirinho (Santaluz)
- Riacho da Onça (Queimadas)
- Almas, Ipueirinha e São Roque (Conceição do Coité)
- Peões (Retirolândia)
- Bonfim de Ipirá e Alto Alegre (Ipirá)
- São Nicolau e Tomba (Santa Bárbara e Tanquinho)
Retorno gradual
Segundo a Embasa, após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma progressiva. A normalização completa pode levar até 48 horas, especialmente em áreas mais altas ou distantes da rede principal.
A empresa orienta que os moradores armazenem água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante o período da interrupção. Imóveis que possuem reservatórios adequados podem não sentir os efeitos da suspensão.
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