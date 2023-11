Mais de 20 mil pessoas são prejudicadas por furto de cabos de energia | A TARDE

Em 2023, a Neoenergia Coelba já registrou 1.064 ocorrências provocadas pelo furto de fios ou equipamentos da rede elétrica na Bahia. Segundo a empresa, as ações criminosas já afetaram mais de 22 mil consumidores, que tiveram o fornecimento de energia suspenso por determinado momento.



Na madrugada da última quarta-feira, 29, câmeras de segurança flagraram um indivíduo roubando cabos de telefonia e internet na região da Saúde, em Salvador. Para tentar inibir tal prática, a Neoenergia vem instalando inibidores de acesso, que é um material metálico visando impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede elétrica.





“Adicionalmente, Neoenergia Coelba vem mapeando e compartilhando com as autoridades os lugares com reincidência da prática e está substituindo as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, o que dificulta a conclusão da ação”, informa a Neoenergia.

Além destas ações, a Neoenergia Coelba possui uma parceria constante com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia visando combater o furto de cabos e equipamentos da rede elétrica. A distribuidora participa da Operação Metallis, iniciativa de um Grupo de Trabalho criado pela SSP-BA com a colaboração de outras instituições, para inibir a prática no Estado.

Em Novembro de 2023 foi realizada a 6º Operação Metallis e com resultados significativos totalizando 6 toneladas de fios de cobre, 537 equipamentos recuperados, pontos de sucatas foram interditados por receptação e 12 pessoas presas por receptação e/ou furto qualificado.

As denúncias de furto ou vandalismo na Rede Elétrica e Telecom podem ser feitas através do Disque Denúncia Bahia através 181, ou através do WhatsApp da Guarda Civil Municipal (GCM), no (71) 99623-4955.