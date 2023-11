Mais de 200 bombeiros continuam no combate a incêndios florestais | A TARDE

Após as chamas atingirem vários municípios da Bahia, mais de 200 bombeiros e em torno de 50 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) continuam atuando no combate aos incêndios florestais.

O fogo atingiu as regiões Oeste, Norte e Chapada Diamantina, além das cidades de Angical, Formosa do Rio Preto, Barreiras, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Barra, Vanderley, Riachão das Neves, Cotegipe, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Rio do Pires, Érico Cardoso, Lençóis, Marcionílio Souza, Mucugê e Palmeiras. Drones e oito aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), também dão apoio à Operação Florestal.

Além dos combates, os bombeiros também realizam ações preventivas com a população local. Nove bombeiros militares da Bahia e duas viaturas também continuam dando apoio ao combate dos incêndios que atingem também o Piauí. Esses militares atuam na divisa com a Bahia, na localidade Morro Cabeça no Tempo, povoado de Caldeirão.