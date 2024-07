Mais de 200 Kg de drogas apreendidas em operação são incinerados

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Foram incinerados pela polícia nesta sexta-feira, em Vitória da Conquista, 205 Kg de drogas apreendidas durante a Operação Narké 2.



De acordo com informações da Polícia Civil, porções de maconha, cocaína e crack foram destruídas no centro industrial da cidade. Integrantes do Ministério Público acompanharam a ação.

O material é resultado de apreensões da polícia de Vitória de Conquista nos últimos dois meses, sendo instaurados inquéritos policiais com o indiciamento e representação pela prisão preventiva de vários suspeitos de tráfico na região.



Participaram da ação policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).