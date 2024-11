Mais de 30 líderes de facções são transferidos para presídios da Bahia

- Foto: Nucom/Seap

Mais de 30 presos, apontados como líderes de facções criminosas, foram transferidos do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, para unidades em outras regiões do estado.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os 31 presos exerciam a liderança de grupos criminosos no lado de fora da unidade prisional e têm passagens por diversos crimes, como homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa e roubo.

Conforme a Seap, as transferências dos custodiados, considerados alvos sensíveis do sistema prisional, ocorreram após trabalho de apurações e inteligência prisional da pasta, durante a "Operação Angerona".

O objetivo das transferências é cancelar qualquer contato ou influência dos custodiados com criminosos no lado externo dos estabelecimentos penais.

O trabalho de transferência foi realizado pelas equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), Policiais Penais, com o apoio da Polícia Militar e Ministério Público (MP-BA).

Operação Angerona

Desde o início da "Angerona", realizada também na última semana, houve uma redução de 78,6% nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no município.

A megaoperação Angerona é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), do Geop, da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), Grupo de Segurança Institucional (GSI).

As ações contam com a participação do Grupo Especial de Combate as Organizações Criminosas e Investigações (Gaeco/MP-BA) e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep/MP-BA), da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).