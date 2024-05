Mais de 30 trabalhadores baianos são resgatados no Espírito Santo | A TARDE

Uma operação coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 36 trabalhadores baianos em uma fazenda de café no município de Pancas, no Espírito Santo no último final de semana.

“Na Bahia, atuamos a partir do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo da SJDH. Articulamos tanto os órgãos de governo quanto os órgãos parceiros da Coetrae para garantir o suporte intersetorializado que a vítima necessita ao sair do contexto de exploração. Mas precisamos ampliar as dimensões da nossa atuação no sentido de convencer a sociedade a contribuir para a erradicação desse crime perverso, que alicia as pessoas, a partir da sua fragilidade mais genuína, que é o sonho de uma vida melhor”, declarou o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.

Os baianos tem previsão de chegada a Salvador nesta terça-feira, 7, mas os primeiros atendimentos às vítimas serão feitos nos seus municípios de origem, priorizando a avaliação e encaminhamento das necessidades de saúde e de assistência social. No grupo, há pessoas de Conceição do Coité, Bonito e Nova Itarana.

Sob a coordenação e com o acompanhamento caso a caso da equipe da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) que atua com o tema, os resgatados serão atendidos nos Creas e Cras de suas cidades de origem.

