Mais de 31 mil pés de maconha são incinerados pela PM em Curaçá

Uma plantação com mais de 31 mil pés de maconha foi incinerada no sábado, 29, no município de Curaçá, norte da Bahia.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes da 45ª CIPM, atuando na Operação Terra Limpa, que visa ao combate ao plantio e ao tráfico de drogas nas ilhas do Rio São Francisco, localizaram cerca de 26 mil pés da planta, na localidade conhecida como Ilha Redonda. Já nas imediações da fonte utilizada para a captação de água para a cultura ilegal, foram descobertos mais 5.200 pés, totalizando mais de 31 mil amostras da erva.



Todo o material foi incinerado, com a exceção de uma amostra que foi colhida e encaminhada para o registro da ocorrência junto à autoridade competente.



“Foram erradicados, somente neste ano, quase 160 mil pés de maconha durante a Operação Terra Limpa”, ressalta o major Leonel Ribeiro, comandante da 45ª CIPM.