Mais de 324 mil baianos se inscreveram no Enem; 65% são mulheres | A TARDE

A Bahia registrou 8,2% do total de inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023. São 324.283 baianos entre os mais de 39 milhões de pessoas que se inscreveram para as provas que tradicionalmente dão acesso ao ensino superior no Brasil. Apenas São Paulo, com 590.770, e Minas Gerais, com 358.597, registraram um número maior.

De acordo com dados publicados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 238.290 baianos foram isentos do pagamento da taxa de inscrição, representando 73,5% dos inscritos no estado. Outros 85.993 (26,5%) pagaram no momento de se inscrever.

No quesito isenção, em números absolutos, a Bahia fica atrás apenas de São Paulo, que registrou 299.464 estudantes isentos do pagamento da taxa de inscrição no Enem 2023.

Um dos destaques da Bahia é o percentual de participação feminina. Do total de inscritos, 65% (210.932) são mulheres, o que representa a maior proporção registrada entre os estados brasileiros. Por outro lado, 113.351 homens se inscreveram.

Ao todo, 186.746 (57,6%) dos inscritos na Bahia já concluíram o ensino médio. Já os estudantes que concluem o chamado “colegial” neste ano de 2023 são 86.922 (26,8%), conforme dados do Inep.

Entre os inscritos, 48.805 (15%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos. Outros 1.810 (0,6%) também são treineiros, tendo em vista que não concluíram nem cursam o ensino médio.

Na classificação etária, a maior parte (80.564) possui entre 21 e 30 anos de idade. Jovens de 17 anos ficam em segundo lugar, com 60.628 inscritos. Outros 48.594 estudantes têm 18 anos de idade.

Baianos com idades entre 31 e 59 anos somam 33.844 inscritos e são seguidos por estudantes de 19 anos de idade, com 32.743 inscrições; adolescentes de 16 anos, com 31.775; e jovens adultos de 20 anos, com 23.677.

Menores de 16 anos de idade somam 11.660 inscritos na Bahia, enquanto idosos com 60 anos ou mais foram apenas 798.

BAHIA NEGRA

Na divisão étnica, a Bahia se destaca por seu grande número de estudantes que se declaram pretos (91.490) ou pardos (156.223), que totalizam 247.713 pessoas consideradas negras, conforme classificação utilizada na lei de cotas raciais. Nenhum outro estado chega a um número maior.

Os inscritos que se declararam “amarelos” — nomenclatura comumente utilizada para se referir aos descendentes de asiáticos — também foram marcantes na Bahia, com um total de 5.511 estudantes, número inferior apenas ao de São Paulo, que registrou 12.254 pessoas.

Entre os indígenas, a Bahia também alcançou número considerável. Foram 2.278 estudantes, atrás apenas do Amazonas (3.633) e de Pernambuco (3.125).

Em contraposição, foram 64.456 brancos baianos inscritos no Enem 2023, número que ficou atrás de São Paulo (349.062), Minas Gerais (159.985), Rio de Janeiro (127.184), Rio Grande do Sul (123.192), Paraná (110.282), Pernambuco (73.028), Ceará (68.397) e Santa Catarina (67.156).

MUNICÍPIOS

O município baiano que mais registrou inscritos foi Salvador. Capital do estado e de maior população na Bahia, a cidade inscreveu 69.521 estudantes no Enem 2023, seguida de Feira de Santana, com 18.902; e Vitória da Conquista, com 12.499.

Outros municípios do interior também registraram mais de 5 mil inscritos. Foram os casos de Barreiras (7.435), Lauro de Freitas (7.082), Itabuna (6.539), Juazeiro (6.241), Camaçari (6.115) e Ilhéus (5.936).

O primeiro dia do Enem 2023 será realizado neste domingo, 5. Na Bahia, haverá 11.010 salas de aplicação distribuídas por 857 locais de provas, 162 municípios baianos. Na próxima semana, dia 12 de novembro, haverá um segundo dia de avaliação.