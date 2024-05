Mais de 40 casas são interditadas na Bahia após erosão; saiba detalhes | A TARDE

Mais de 40 casas em situação de risco foram interditadas após a erosão do buracão no distrito de Menino Jesus, em Candeias, se agravar devido às fortes chuvas dos últimos dias. Nesta terça-feira, 23, órgãos realizaram ações integradas e fiscalizações no entorno da rua onde o buracão fica localizado. A distância da cidade para Salvador é 49 km.

A notificação é para retirada imediata do local, com interdição dos imóveis, em razão do risco de desabamento da edificação, o local que antes era considerado como área de risco, passou a ser um local inseguro para moradia.

“A Defesa Civil integra a força-tarefa montada pela Prefeitura, de forma a dar suporte a todas as famílias que residem no entorno. Toda ação que estamos realizando aqui é para solucionar esse problema que se arrasta por mais de 20 anos, e acima de tudo trazer segurança para a vida de todos os residentes”, ressaltou o técnico da Defesa Civil, Ademar Cerqueira.

Ademar frisa a importância da desocupação das casas, pois devido ao volume de água, o solo está vulnerável, ocorrendo diversos deslizamentos de terra na região. “Só esse mês já choveu 470 milímetros, em comparação, o histórico do mês inteiro de abril é de 280 milímetros”.

Apreensivos, alguns moradores acompanharam de perto a ação. A exemplo da Jenice, moradora que vive no local há 3 anos. Ela diz que tem medo de dormir a noite, pois seu imóvel “treme” toda vez que o barranco cai.

“É uma situação triste, eu não tenho dormido a noite. Ter que sair da minha casa, que eu lutei para conquistar, não é fácil, mas o mais importante é a vida. Dia após dia a preocupação só aumenta”, disse.

Atuando junto a Defesa Civil, equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, estão acompanhando e dando suporte para as famílias afetadas. Aluguel social, cestas básicas e suporte na mudança de local foram garantidos aos moradores.

Diante da situação alarmante que persiste há 20 anos, o prefeito do município, Pitágoras Ibiapina, vai anunciar em reunião com os moradores, nesta terça, a partir das 17h, ações para resolver o problema do "buracão" de Menino Je