Mais de mil casas são construídas em 39 municípios pela Conder

Está em construção ou já foram construídas, no total, 1.344 novas unidades habitacionais em 39 municípios do interior do estado.



As casas seguem o mesmo padrão e são resultado de um convênio entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) com as prefeituras municipais, através do Programa Bahia Minha Casa, do Governo do Estado. O investimento é de R$ 177 milhões.

No município de Cocos, as unidades já foram concluídas e entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em maio deste ano. Foram contempladas treze famílias no bairro Vila Vitória, na sede de Cocos.

“Hoje, são 1.027 novas moradias sendo construídas por meio de convênios com 36 municípios baianos do Vale do Jiquiriçá, região Sul e Extremo Sul do estado. Para esses municípios, foram destinados R$ 127 milhões. De Amargosa a Vereda são mais de mil famílias que terão suas vidas melhoradas através da segurança de uma casa própria e fora de áreas de risco", afirmou o presidente da Conder, Zé Trindade.

"Além dos convênios, mais 317 unidades serão construídas em Dário Meira, Ubaíra e Jequié com execução da própria Conder e investimento de mais de R$ 50 milhões”, concluiu Zé Trindade.

Além do município de Cocos, onde as novas unidades habitacionais já foram entregues, a Conder está com obras avançadas, com mais de 40% de execução, nos municípios de Vereda, 126 casas; Jiquiriçá, 108 casas; Coronel João Sá, 95 casas; Laje, 74 casas; Macarani, 60 casas; Marcionílio Souza, 33 casas; Milagre, 30 casas; Ruy Barbosa, 29 casas; e Caatiba, com 11 novas unidades habitacionais.

Convênio de habitação de interesse social

Para alinhar as estratégias e orientar os municípios para a prestação de contas das obras e entrega das casas às famílias beneficiadas, a Coordenação de Trabalho Social da Conder realiza reuniões sistemáticas com os técnicos e representantes dos municípios conveniados. Em setembro, cerca de 17 municípios participaram da primeira oficina de capacitação para execução de convênios de habitação de interesse social realizada pela coordenação Social da Conder.

Os técnicos receberam informações sobre a elaboração do Plano de Ação no acompanhamento das famílias beneficiadas com as unidades habitacionais, além de se informarem sobre a definição do convênio, suas fases de execução, documentos necessários para compor o processo e prestação de contas.

“A gente entende que é importante essa aproximação da Conder, e do governo do Estado, com os municípios conveniados, que estão em campo, executando as obras, e devem estar atentos à parte documental do processo, com a prestação de contas física e financeira de cada empreendimento", disse a coordenadora social da Conder, Graziane Amorim.

"Então, esse é o momento de aproximação e de orientação presencial para que o município compreenda como fazer da melhor forma o processo, esclarecer suas dúvidas e garantir uma entrega de forma democrática, transparente e que de fato a gente contribua para cuidar e melhorar a vida das pessoas, que é o nosso objetivo maior”, concluiu Graziane Amorim. A próxima reunião de representantes da Conder com os municípios já esta prevista para acontecer em outubro.