Mais de mil ocorrências são registradas por furto de cabos na Bahia | A TARDE

O furto de cabos está se tornando uma das principais causas de interrupção no fornecimento de energia na Bahia, assim como em muitos outros centros urbanos do Brasil, segundo a Neoenergia Coelba. Em 2023, a prática ilegal provocou 1.275 ocorrências e afetou cerca de 100 mil pessoas. Por causa desta situação, a empresa vem adotando medidas operacionais e realizando parcerias com órgãos públicos para prevenir novos casos.

Ainda de acordo com a Coelba, além de causar interrupções no fornecimento de energia, o furto de cabos representa uma prática perigosa. Realizada por pessoas despreparadas, sem autorização e sem equipamento de proteção, quem rouba os fios de energia tem chance de receber uma descarga elétrica fatal. Além disso, os fios podem ficar energizados, gerando riscos para toda a população.

No ano passado, mais de quatro mil profissionais precisaram atuar nestas ocorrências. Estes eletricistas poderiam estar alocados em serviços de melhoria da rede elétrica ou atendendo outros casos, porém precisaram ser direcionados para normalizar a situação provocada pelos furtos.

A distribuidora tem instalado inibidores de acesso nos postes de energia - material metálico que visa impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede elétrica. Adicionalmente, são mapeados e compartilhados com as autoridades os locais com reincidência da prática onde há substituição as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, o que dificulta a conclusão da ação.

Além destas ações, a Neoenergia Coelba em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, está engajada na operação Metallis com foco no combate a furtos de cabos e equipamentos da rede elétrica.

Canal de Denúncia

Caso veja alguma pessoa acessando postes ou mexendo na rede elétrica sem a farda da Neoenergia Coelba, a empresa orienta que denuncie imediatamente a situação por meio do Disque Denúncia Bahia, pelo número 181, ou através do WhatsApp da Guarda Civil Municipal (GCM), no (71) 99623-4955. Em caso de interrupção de energia, contate a Neoenergia Coelba pelo teleatendimento 116.