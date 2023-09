Manchas de óleo aparecem em praia de Valença

Diversas manchas de óleo foram encontradas nesta quarta-feira, 13, na praia de Guaibim, em Valença, no baixo sul da Bahia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Infraestrutura enviou uma equipe para fazer a limpeza da praia. Segundo a pasta, o material recolhido passará por análise.

Durante o fim de semana, fragmentos de óleo já haviam aparecido em, pelo menos, seis praias de Salvador. De acordo com o Instituto Nacional do Meio Ambiente (Inema), a suspeita é que ainda sejam resquícios do óleo que atingiu a costa do Nordeste em 2019.

Na ocasião, mais de 120 praias foram atingidas na região. Na Bahia, pelo menos 30 cidades registraram o aparecimento do material, incluindo Salvador e Porto Seguro, além da região de Abrolhos, berço das baleias-jubarte e de espécies raras de corais.