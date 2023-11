Manifestantes interditam BR-324 em protesto contra a ViaBahia | A TARDE

Manifestantes interditaram, na manhã desta quinta-feira, 2, a rodovia federal BR-324, na altura do município de Amélia Rodrigues, quilômetro 545. O trânsito está parado na região apenas no sentido que liga Salvador à Feira de Santana.

O protesto está sendo realizado por moradores do bairro Areal, em Amélia Rodrigues, que cobram à ViaBahia — concessionária que administra a BR-324 — a construção de um viaduto de retorno no local.

Protesto parou o trânsito na região de Amélia Rodrigues Reprodução | Redes Sociais

Os manifestantes alegam que há um alto número de acidentes com mortes na região, devido à ausência de um retorno para que os moradores acessem o centro de Amélia Rodrigues, o que força os motoristas a cruzarem a pista com seus carros.



Diante do protesto, a ViaBahia tem pedido nas redes sociais que os motoristas reduzam a velocidade na região e respeitem a sinalização de trânsito, para evitar acidentes. A concessionária foi procurada pelo portal A TARDE para comentar a manifestação, mas não respondeu até a publicação desta nota.

Rodovia está interditada no sentido Feira de Santana | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A manifestação tem grande impacto na movimentação dos baianos neste feriadão de Finados. Apesar do governo do estado não ter decretado ponto facultativo nesta sexta-feira, 3, a movimentação na BR-324 é grande desde as primeiras horas desta quinta.

Por causa do movimento intenso, a rodoviária de Salvador disponibilizou 60 horários extras a partir da terça-feira, 31, além dos 540 horários oficiais que saem diariamente.