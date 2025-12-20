Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Manuel Vitório desmente fake news sobre empréstimos

Secretário da Fazenda explica planos do Estado com recursos

Redação

Por Redação

20/12/2025 - 19:48 h
Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório
Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório -

O secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, explicou como funciona a questão dos empréstimos feitos pelo governo da Bahia, desmanchando as fake news sobre o tema insistentemente divulgadas pela oposição. O titular da Sefaz disse que o Estado precisa investir em infraestrutura para ganhar competitividade diante de estados mais ricos, atrair empreendimentos produtivos e, ao mesmo tempo, melhorar os serviços públicos.

Vitório atacou a confusão que alimenta a desinformação. “O valor investido não é exatamente igual ao valor de tomada de empréstimo”, afirmou. Segundo ele, aprovar uma operação de crédito não significa dinheiro imediato em caixa. A aprovação é uma autorização para o governo ir aos bancos, negociar taxa, prazo e condições; só depois a contratação se concretiza.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele afirmou que o Estado investiu cerca de R$ 20,2 bilhões até agora, mas que as operações de crédito somaram R$ 5,4 bilhões; o restante foi sustentado, em grande parte, por recursos próprios. Em 2025, a Bahia superou São Paulo e lidera o ranking de investimentos entre os estados, segundo números divulgados pelo governo com base no Siconfi/Tesouro Nacional.

O secretário também explicou que, no governo Rui Costa, havia pouco espaço para novas operações de crédito, mas, ainda assim, a Bahia investiu muito com recursos próprios; segundo ele, o Estado foi o segundo que mais investiu no país naquele período. À época, sob o governo Bolsonaro, houve queda acentuada nos repasses de recursos federais à Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia economia Fazenda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x