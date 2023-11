Maragogipinho recebe Festival da Cerâmica | A TARDE

Reunindo artesãos, lojistas, oleiros e autoridades em celebração à produção artesanal, o Festival da Cerâmica que acontecerá, em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, entre os dias 13 e 19 de novembro, foi lançado nesta segunda-feira (30).

Conhecido como o maior polo ceramista da América Latina, com cerca de 150 olarias, o festival é um marco para o município e contará com uma programação musical que inclui shows de Roberto Mendes, Jau, Sued Nunes e Lenine.

A partir deste ano, o evento irá se tornar parte do calendário cultural da Bahia, resultado de um investimento de 900 mil reais do Governo da Bahia, através do Programa Artesanato da Bahia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e das secretarias de Cultura (Secult) e Turismo (Setur), da Prefeitura de Aratuípe e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O objetivo central do festival é apoiar artesãos locais, proporcionando um espaço direto para a venda de suas peças de cerâmica, estimulando a economia local, gerando renda, preservando tradições culturais e reunindo artistas de municípios que integram a Rota Artesanal Boi Bilha.

Os visitantes poderão adquirir peças como louças de barro, potes, talhas, boi-bilhas, panelas, vasos, pratos, corbélias, esculturas e moringas, com influências indígenas, geométricas e florais, criadas com pintura artesanal em tauá, pigmento natural de argila em vermelho e tabatinga de tom branco.