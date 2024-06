Maraú é aprovada para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

Península de Maraú - Foto: Abaeté | Divulgação

O Ministério do Turismo certificou o município de Maraú como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro 2024. O município está no grupo B desta classificação, que varia de A a E. A certificação é válida por meio do Programa de Regionalização do Turismo. Maraú faz parte da zona turística da Costa do Cacau.

A península tem se consolidado como polo de turismo no Nordeste. Além de Maraú, Itacaré e Canavieiras estão no grupo B. Ao todo, 2.086 cidades distribuídas em 312 regiões turísticas foram incluídas na edição de 2024, que tem validade até abril do próximo ano.

A boa avaliação de Maraú é consequência da ótima rede hoteleira disponível, número crescente de turistas na península e da participação do turismo na economia. Segundo o prefeito Manassés Souza, o posicionamento da Prefeitura a favor do turismo, associado a união entre o trade e as entidades turísticas, faz a cidade tornar-se referência.

“Ter esse reconhecimento para Península facilita a destinação de recursos federais ao município no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao setor turístico”, enfatiza a secretária de Turismo de Maraú, Leonardo Levita.

A nota leva em conta fatores como quantidade de estabelecimentos de hospedagem, de empregos nestes estabelecimentos, estimativa de visitantes domésticos e internacionais e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem

Estar no Mapa do Turismo Brasileiro traz benefícios para Maraú como o acesso a políticas públicas e recursos, podendo receber recursos destinados à realização de obras de infraestrutura e melhorias nos serviços turísticos.