Marcelo Castro é abordado em viagem: "bandido bom é bandido morto?"

O jornalista Marcelo Castro foi abordado neste domingo, 16, durante um passeio com a noiva, a também jornalista Daniela Mazzei. Eles estavam na Chapada Diamantina, quando o ator e roteirista Ângelo Flávio se referiu a declarações do ex-repórter do Balanço Geral Bahia.

"Marcelo Castro, diga uma coisa para a comunidade negra, você continua afirmando que bandido bom é bandido morto?", questiona o ator. Neste momento, Daniela se vira para Marcelo e questiona: "você já falou isso?".



Flávio, então, segue: "Você já disse isso diversas vezes na TV. Responda para a comunidade negra. Você condenou diversas pessoas na TV falando sobre isso", questionou.



De início, Castro e Mazzei chegam a acenar e sorrir para o ator, mas logo mudam de feição. Marcelo Castro foi demitido da Record Tv em meio às investigações sobre o escândalo do Golpe do Pix.



O repórter e o editor Jamerson Oliveira foram indiciados pela Polícia Civil pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.



Meses depois, Daniela Mazzei também foi desligada da emissora. O delegado Charles Leão, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), afirmou que Mazzei também passaria a ser investigada.



No vídeo, Ângelo chamou Marcelo de "bandido da pior espécie" e se mostrou revoltado com o fato de Marcelo não estar preso.



"Demitido da TV Record, acusado por desviar dinheiro do Pix feito através de doações para pessoas em alta vulnerabilidade social, está solto e curtindo a vida impune como todo criminoso branco no Brasil".



Ele pontuou ainda que Marcelo Castro utilizava do seu espaço na TV para acusar, julgar e condenar a população negra e pobre. "Torturava psicologicamente a população negra e pobre na TV aberta, julgando visivelmente pessoas herdeiras do descaso historicamente social como criminosas".



Confira o vídeo.



null Matheus Calmon