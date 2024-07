Marcelo Werner destaca trabalho à frente da SSP: "Muita coisa a fazer"

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner - Foto: Shirley Stolze/Ag. A Tarde

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner fez uma avaliação de sua gestão à frente da pasta ao longo desse um ano e meio no governo. Segundo ele, 2023 foi um ano desafiador.



"Um ano e meio de gestão. O primeiro ano foi um ano desafiador, a gente conseguiu finalizar o ano com a maior reforma administrativa, novos comandos, novos departamentos. Apesar de termos iniciado o ano de 2023 com aumento de roubo de veículos, terminamos o ano com redução, a partir das ações e investigações, em todos os principais índices criminais, com aumento expressivo de pessoas presas, com recorde de fuzis apreendidos, com algumas lideranças alcançadas, quadrilhas desarticuladas, diversas operações realizadas. Viemos em 2024 com essa mesma toada, a mesma ação firme contra a criminalidade, tanto que seguimos com aumento de armas apreendidas", disse o secretário.

"A gente sabe que tem muito trabalho para ser feito ainda, temos integrado ainda mais as forças de segurança, integrado com os meios de comunicação, que faz com que a gente trabalha mais ativamente também, com a população através do disk denúncia. Tem muita coisa para fazer, mas temos que destacar o que já foi feito", pontuou.