Material doado pela Codevasf ficou sem uso na Bahia, aponta CGU

As doações de materiais feitas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) não foram usadas na Bahia, aponta auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre compra feita pelo órgão na cidade de Bom Jesus da Lapa, no interior baiano.

A CGU analisou a doação de 294 mil tubos de PVC, comprados pelo valor total de R$ 10 milhões pela Superintendência na Bahia. A negociação foi feita por meio de pregão eletrônico de 2021. O material foi doado para prefeituras e associações no estado.

De acordo com o relatório da CGU, a maioria dos tubos de PVC não foram usados, cerca de 80% deles estavam armazenados nas sedes das entidades que receberam a doação da Codevasf. Além disso, cinco dos oito lugares que receberam os materiais não apresentaram um projeto com a destinação dos produtos.

“A atuação da Codevasf não se revestiu de planejamento. Conforme exposto ao longo do relatório, a empresa não possui banco de projetos e não selecionou ou priorizou projetos com base em critérios técnicos”, concluiu a auditoria, em trecho destacado pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, em publicação deste domingo, 23.