Médicas baianas participam do maior evento de oncologia do mundo

Carolina Alves, Clarissa Mathias, Maria Cecília Mathias - Foto: Acervo pessoal

Clarissa Mathias, Maria Cecília Mathias e Carolina Alves, médicas especialistas em oncologia, embarcam em junho para a cidade de Chicago, nos EUA, para representar a Bahia na reunião anual da ASCO de 2025. O evento, com o tema "Transformando o Conhecimento em Ação: Construindo um Futuro Melhor", promete apresentar os últimos avanços em pesquisa sobre câncer, ensaios clínicos e inovações em tratamento.



Entre os estudos mais aguardados, estão três trabalhos selecionados para a prestigiosa sessão plenária:

● Serena-6 (AstraZeneca): Resultados "altamente significativos" para o medicamento camizestrant no tratamento de câncer de mama com receptor de estrogênio positivo (ER+) através da detecção precoce da mutação ESR1, um marcador de resistência ao tratamento.

● Matterhorn (AstraZeneca): Dados promissores do durvalumab (Imfinzi) no tratamento perioperatório de câncer gástrico, mostrando benefícios na sobrevida livre de eventos.

● Verify (Protagonist/Takeda): Uma abordagem inovadora com rusfertide para policitemia vera, uma condição pré-cancerosa, demonstrando eficácia superior ao tratamento padrão.

"A escolha desses estudos para a sessão plenária sinaliza uma tendência importante: estamos avançando da era da medicina de precisão para a era da intervenção precoce. Detectar biomarcadores como a mutação ESR1 antes que causem resistência ao tratamento, por exemplo, pode mudar completamente o prognóstico dos pacientes", explica Carlos Gil Ferreira, diretor médico da Oncoclínicas&Co e presidente do Instituto Oncoclínicas.

Em paralelo, medicamentos originalmente desenvolvidos para determinados tipos de câncer agora mostram eficácia contra outros tumores, ampliando significativamente o arsenal terapêutico disponível. A combinação de imunoterapias com terapias-alvo emerge como estratégia poderosa, enquanto cresce o foco em condições pré-cancerosas, permitindo intervenções muito antes do desenvolvimento tumoral completo.

"O que temos visto nos últimos anos é uma aceleração sem precedentes de descobertas em oncologia. Estudos que antes levariam décadas para mudar práticas clínicas agora estão sendo rapidamente incorporados ao tratamento. O desafio é como traduzir esses avanços para realidades globais diversas, considerando inclusive as nossas desigualdades de acesso no Brasil e outros países de economia emergente, pauta que permeará amplamente os debates nas sessões educativas do congresso", diz o oncologista.

Além da relevância científica do evento, a ASCO 2025 contará com a expressiva participação de especialistas baianas, reforçando o protagonismo da Bahia na oncologia nacional. A dra. Clarissa Mathias, reconhecida oncologista da região, apresentará dois estudos em formato pôster, incluindo novas terapias para câncer de pulmão e características de alto risco em câncer de mama. Já a dra. Carolina Alves participa do Clinical Science Symposium com um estudo sobre biomarcador prognóstico em câncer renal metastático, e a dra. Maria Cecília Mathias trará dados promissores sobre câncer colorretal. A presença dessas especialistas destaca o nível de excelência da produção científica baiana no cenário internacional.