Médico é preso por tráfico internacional de drogas na Bahia | A TARDE

Um médico de 36 anos, identificado como Diego Roque Martins, foi preso por suspeita de cometer o crime de tráfico internacional de drogas, nesta terça-feira, 9, na cidade de Irecê, na região norte da Bahia.

A ação ocorreu durante uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará, que comprimiu mandados em diversas cidades do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil, Diego Roque foi localizado dentro da casa em que morava no município baiano. além do mandado de prisão preventiva, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do médico.

Carro e aparelhos eletrônicos do acusado foram apreendidos. Diego Roque segue preso em Irecê, onde vai passar por audiência de custódia online.