Megaloja da Havan em Vitória da Conquista já tem data de reinauguração

O dono da Havan, Luciano Hang, anunciou nesta quarta-feira, 9, durante visita à obra de megaloja em Vitória da Conquista, que a reinauguração da unidade está confirmada para o dia 7 de outubro.

“Não marque nenhum compromisso para esta data. Vamos reabrir a loja mais linda do Brasil”, anunciou Hang.

No dia 28 de dezembro do ano passado, o empreendimento foi destruído por um incêndio, e precisou ser reconstruído. No mesmo dia do incidente, o dono da Havan esteve no local, conversou com os colaboradores e prometeu a reconstrução da loja.

“Uma grande emoção chegar aqui e ver a loja novamente de pé. Fiquei sensibilizado pelo ocorrido e por ver o amor dos nossos colaboradores e clientes pela loja. Iniciamos as obras o mais rápido possível, conseguimos manter todos os empregos durante esse período. Nossos colaboradores estiveram conosco e nós estamos com eles. Agora, com muita alegria, anunciamos a data da reabertura da Havan em Vitória da Conquista”, diz Hang.

Após o incêndio, a varejista abriu um espaço provisório para a continuação dos atendimentos da rede. Alguns colaboradores foram realocados e as férias também foram adiantadas, mantendo preservados, assim, os mais de 100 empregos. Os funcionários também receberam o Programa de Participação nos Resultados (PPR). Segundo a Havan, a obra de reconstrução da megaloja também contribuiu com a economia local, com a contratação de empresas locais e geração de novos empregos na região.

A nova filial segue o mesmo tamanho da anterior, inaugurada em abril de 2018, com uma estrutura de mais de seis mil metros quadrados, contendo praça de alimentação e mais de 350 mil produtos das linhas eletro e eletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda, brinquedos e muito mais. A grande novidade é que ela já estará dentro do novo padrão interno de disposição de produtos.