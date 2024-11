Megaoperação realiza rondas noturnas em penitenciária em FSA

Equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) vistoriam ruas, corredores, pátios e pavilhões de presídio - Foto: Divulgação

O Conjunto Penal de Feira de Santana recebe desde a segunda-feira, 21, equipes táticas que realizam rondas dentro da unidade prisional para reforçar a segurança no no local, como parte da megaoperação Angerona, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A ação promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), tem o objetivo de manter a ordem e preservar a integridade física dos apenados, equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) vistoriam ruas, corredores, pátios e pavilhões, por meio do uso de viaturas.

Viaturas andam por todo conjunto penitenciário em megaoperação | Foto: Divulgação

Os policiais penais acompanham as ações do GEOP. A megaoperação fechou a semana na sexta-feira, 24, sem registros de intercorrências, dano físico ou material para internos, policiais penais e demais servidores da Seap.

Leia também:

>> Crimes violentos reduzem em Feira de Santana durante megaoperação

>> Reconhecimento Facial alcança 2 mil foragidos na Bahia

A megaoperação Angerona é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), Grupo de Segurança Institucional (GSI).

As atividades contam também com a participação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações (Gaeco) e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep), da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por meio da Polícia Militar e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).