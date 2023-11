Melhoria na segurança de motoristas por aplicativo é debatida na Alba | A TARDE

Lideranças do sindicato que representa os motoristas por aplicativo estiveram em uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na manhã desta terça-feira, 28, com o objetivo de debater a segurança dos profissionais e tambem da precarização do serviço.

"Estamos reunidos aqui para falar sobre a segurança pública envolvendo os motoristas por aplicativo e a precarização. Os motoristas passam por condutas perigosas o tempo todo e, hoje, diversas entidades trouxeram pautas diversas, mas que se encaixam na tentativa de trazer melhor qualidade de vida para os motoristas", disse Diego Duplat, diretor jurídico da Sindmab.

Ele sugeriu que os passageiros fossem obrigados a tirar foto antes de solicitar uma corrida, comprovando a sua identidade. Os motoristas são obrigados a fazer esse tipo de verificação diariamente.

Fala de apresentadora

O diretor jurídico também comentou a declaração da apresentadora da TV Bahia Jéssica Senra, que questionou as medidas de segurança da plataforma Uber. Após a fala, motoristas se reuniram em frente a sede da emissora, em São Lázaro para protestar, onde um ‘buzinaço’ foi realizado, além da via interditada pelos veículos.

"A gente queria deixar claro que entendemos a mensagem da jornalista enquanto ela falava da segurança do motorista. A gente apoia essas pautas. Porém, ela errou no momento em que sugeriu que todos os seguidores e telespectadores que mulher não deveria pegar carro por aplicativo sozinha. Ao sugerir isso, ela traz um prejuízo que pode ser de R$ 2 milhões de motoristas baianos. Foi uma falácia, ela não poderia fazer isso e estamos tendo toda uma conduta legal", disse.