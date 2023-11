Motoristas protestam em frente a TV Bahia após fala de apresentadora | A TARDE

Motoristas de aplicativos de Salvador realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 15, em frente a emissora da Rede Bahia, no bairro da Federação, em Salvador. A motivação teria sido os comentários da apresentadora Jéssica Senra, durante o programa Bahia Meio Dia de terça-feira, 14, que questionou as medidas de segurança da plataforma Uber.



Leia mais:

>> Ouça relato de jovem atacada por motorista de aplicativo em Salvador

>> Motorista por aplicativo suspeito de sequestrar passageiras é preso

Na manhã desta quarta-feira, 15, feriado da Proclamação da República, os profissionais, representados pela Cooperativa Mista de Motoristas e Mototaxistas por Aplicativos (Coopmmap), se reuniram em frente a sede da emissora, em São Lázaro para protestar, onde um ‘buzinaço’ foi realizado, além da via interditada pelos veículos.



"Já estamos passando um momento tão difícil, com a precarização do motorista, com a falta de segurança, e a repórter da TV Bahia fala no horário nobre da televisão que simplesmente não é seguro andar com motorista por aplicativo. Nós precisamos que ela se retrate", disse Vick Passos, presidente da Coopmmap

Pouco depois, já durante a edição do programa desta quarta-feira, 15, a apresentadora se manifestou sobre o assunto e disse que não quis generalizar a categoria, mas que a ocorrência de casos envolvendo motoristas mancha a classe.

"Meu comentário foi para que as plataformas garantam segurança às suas passageiras. Nós temos medo. Precisa haver uma fiscalização do serviço para dar segurança aos seus passageiros. Eu não disse que todos os motoristas são criminosos, ainda usei o termo 'loteria marcada'. No entanto, por causa de um ou dois, a classe fica manchada", disse Senra.

Na sequência, a apresentadora ainda se descupou em caso de pronunciamento e completou dizendo que todos precisam ter melhores garantias de segurança.

"Quantas vezes briguei para que vocês tenham segurança no trabalho? Para que os passageiros também sejam avaliados pelos motoristas. Sei que a maioria dos motoristas são honestos e, se houve um mal-entendido em minha fala, peço desculpas. Precisamos ser aliados e lutar por melhores condições seguranças".





Repro

A Coopmmap enviou uma carta à TV Bahia solicitando direito de resposta; veja:

Vimos estarrecidos uma reportagem da Vossa Empresa, onde a apresentadora, Jéssica Senra, Em sua malfada Linguagem e pior ainda a Interpretação do ocorrido com um suposto marginal (suposto pois não foi julgado), denigre toda uma categoria por aplicativos que é composto de pessoas de bem, pais e mães de família que buscam levar o sustento, o pão de cada dia para suas casas, trabalhando até 12h para isso, muito mais que certas profissões.

Devido a esse desrespeito com a classe de motoristas por aplicativos, QUEREMOS DIRETO DE RESPOSTA, nesse mesmíssimo horário e com a repetição no jornal das 19h.

Nossa cooperativa não quer utilizar do Direito Cristalino de danos morais e matérias, da TV Bahia, como subsidiariamente da senhora Jéssica Senra, O prazo para entrarmos com pleito do nosso direito é segunda-feira dia 20 de novembro de 2023.