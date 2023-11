Ouça relato de jovem atacada por motorista de aplicativo em Salvador | A TARDE

O Portal A TARDE teve acesso ao aúdio da jovem que relatou ter sofrido uma tentativa de abuso sexual por um motorista de aplicativo, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 12. A vítima contou que estava em uma festa de formatura e o crime teria acontecido enquanto ela ia para casa, em São Marcos.

De acordo com o relato, a jovem teria dormido no veículo e quando acordou, o motorista já estava sem roupa tentando atacá-la. Ela contou que conseguiu abrir a porta e pular do veículo, deixando para trás a sua bolsa, com aparelho celular e documentos.

"Fiquei na festa de formatura da minha amiga, no Bela Vista. Aí quando, na hora de ir embora, minha amiga pediu Uber para mim. Eu não lembro direito o que aconteceu. Eu só lembro que eu vi... Eu só lembro dele em cima de mim. E aí eu ficava tentando tirar ele de cima de mim", contou.

"Eu consegui abrir a porta e gritar. Aí ele passou para o banco da frente a arrastou o carro. Como tava metade para dentro do carro e minhas pernas estavam para fora porque eu tava tentando puxar minha bolsa, ele puxou minha bolsa de volta e andou com o carro. Eu arranhei a minha perna e caí no chão. Quando eu caí, eu fui andando até o metrô. Lá no metrô, tava fechado, tava trancado ainda. Aí eu bati, pedi ajuda. Veio um homem pra me ajudar. Aí os funcionários do metrô me levaram no médico. Eu fui medicada, e eu tava descalça, sem identidade, sem celular, sem nada. Só com a roupa e o corpo, com tudo no carro", completou.

O caso será investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, que já realiza diligências para tentar prender o motorista.