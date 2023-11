Motorista por aplicativo suspeito de sequestrar passageiras é preso | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia anunciou nesta quarta-feira, 8, a prisão do motorista por aplicativo suspeito de sequestrar e obrigar pelo menos cinco mulheres a realizar transferências bancárias via 'Pix'. O homem, identificado como Jonathas dos Reis Oliveira, de 31 anos, teve o mandado de prisão temporária de 30 dias cumprido após se apresentar à polícia ao lado da advogada nesta manhã.

Conforme a Polícia Civil, os casos aconteceram nas regiões da Avenida Tancredo Neves, Costa Azul e Pituba, em Salvador. Ao todo, cindo mulheres, em quatro situações diferentes, teriam sido vítimas do crime.

"Já fizemos as oitivas das pessoas que alegam que reconhecem ele, que já era da convivência dessas pessoas, porém [elas dizem] que ele teria pedido emprestado essas contas, porque estaria com a sua conta bancária bloqueada. [Ele] Precisava fazer a transferência dos valores do trabalho, inclusive de uma venda de uma moto, para pagar as pessoas que ele devia", detalhou a delegada Maritta Souza, da 16ª DT/Pituba.

O pedido de prisão temporária de 30 dias foi solicitado pela 16ª Delegacia Territorial da Pituba, responsável pelas investigações. Conforme a polícia, o suspeito cancelava a corrida após a vítima entrar no carro, ameaçava as mulheres com arma de fogo e as obrigava a realizar transferências bancárias.

Durante o sequestro assumido por ele mesmo, Jonathan estava com duas passageiras. Elas ficaram por aproximadamente 40 minutos no veículo. Para a ação, ele usou um simulacro de arma de fogo como forma de intimidar as vítimas. O objeto, no entanto, foi jogado fora pelo homem e está no radar da PC-BA.

Jonathan chegou a relatar que as ações contra as outras mulheres teriam sido feitas por um homem, chamado pelo prenome de Silvino. O indivíduo teria obtido emprestado o carro dele para cometer os crimes.

Os crimes ocorreram nas regiões da Avenida Tancredo Neves, Costa Azul e Pituba - sendo que este último ocorreu na Rua Ceará, no dia 22 de outubro deste ano.