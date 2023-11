Justiça decreta prisão de motorista suspeito de sequestrar passageiras | A TARDE

A Justiça baiana acatou o pedido de prisão do motorista de aplicativo suspeito de sequestrar passageiras e obriga-lás a realizar transferências bancárias via Pix. Conforme a Polícia Civil, os casos aconteceram nas regiões da Avenida Tancredo Neves, Costa Azul e Pituba, em Salvador. Ao todo, cindo mulheres, em quatro situações diferentes, teriam sido vítimas do crime.

O pedido de prisão temporária de 30 dias foi solicitado pela 16ª Delegacia Territorial da Pituba, responsável pelas investigações. Com isso, o homem, identificado como Jonatas dos Reis Oliveira, de 31 anos, e, segundo a Polícia Civil, "está foragido e é procurado".

Ainda conforme as informações, o suspeito cancelava a corrida após a vítima entrar no carro, ameaçava as mulheres com arma de fogo e as obrigava a realizar transferências bancárias.