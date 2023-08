Memorial Pavilhão 2 de Julho é aberto ao público em Salvador

Finalmente aberto ao público, o Memorial Pavilhão 2 de Julho, da Lapinha, não é apenas um espaço para que a história da Independência do Brasil na Bahia e sua festa sejam contadas, mas também um equipamento importante para o turismo da capital. Liberado para visitação desde ontem, o espaço ficará aberto o ano todo para que turistas e baianos - que antes só tiravam fotos em frente as portas fechadas do pavilhão -, conheçam as celebrações do 2 de julho e fiquem pertinho dos caboclos.

“Esse Memorial será mais um ponto de visitação para os soteropolitanos que vão poder conhecer um pouco mais da própria história e seus heróis, assim como também será mais um equipamento para os visitantes, fortalecendo nossa estratégia de manter o turista mais tempo em Salvador. Dando não só mais uma alternativa de lazer, mas também a oportunidade de saborearem um pouco da nossa linda história”, afirmou o prefeito Bruno Reis durante a abertura do Memorial ao público na manhã de ontem.

De acordo com o Observatório de Turismo de Salvador, da Prodetur, conhecer o patrimônio histórico e cultural da cidade é o segundo maior motivo (17,3%) daqueles que viajam à capital baiana por lazer, ficando atrás apenas dos atrativos naturais (24,4%). “A ideia do espaço é fazer com que o visitante se sinta parte da festa cívica. Todo o conceito desse memorial toma como base fazer com que a pessoa se sinta parte dessa comemoração”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho.

Bicentenário

O que não é difícil, pois assim que você entra no Pavilhão o próprio som ambiente já entrega o objetivo do espaço: as canções, aclamações e ritmos que saem das paredes do Memorial são gravações reais do desfile do Bicentenário em Salvador. Com o Caboclo e a Cabocla - ornamentados em amarelo e ouro - ao centro em seus carros, grande parte do restante da exposição é digital, com vídeos de pesquisadores, participantes e envolvidos na organização do desfile, que explicam conceitos, preparativos e muito do que está por trás da festa ao 2 de julho.

“Com essas falas, imagens e sonoridade da festa, queremos que as pessoas entrem aqui e sintam o ambiente da festa. É a nossa experiência máxima. Queremos que o visitante sinta isso mesmo não sendo de Salvador, mesmo que não tenha vindo a festa de verdade”, explica a curadora do memorial, Lanussi Pasquali.

O pavilhão foi totalmente requalificado e reaberto no dia 1º de julho. Antes disso, o espaço era a casa dos caboclos, mas permanecia de portas fechadas durante todo o ano. Agora, as visitas no Memorial Pavilhão 2 de Julho acontecem de forma guiada e por meio de agendamento no site da Secult (www.secult.salvador.ba.gov.br).

Durante os dois primeiros meses as visitas serão agendadas e gratuitas, com atendimento prioritário à comunidade e ao público estudantil. Após esse período, o funcionamento seguirá como os outros equipamentos culturais da Prefeitura de Salvador: de terça a domingo, mediante taxa de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A programação para o Bicentenário da Independência inclui, em Salvador, o espetáculo 'Teatro Ópera da Independência', que acontece nos dias 21 e 22 de julho na Concha Acústica, com entrada gratuita.